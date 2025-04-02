Россиянам назвали допустимую суточную дозу шоколада

Диетолог Алена Барредо рассказала, как выбирать шоколад, а также назвала допустимую суточную дозу этого продукта. Слова специалиста приводит News.ru.

Как отметила медик, в сутки можно съедать не более 15-30 граммов шоколада. При этом нужно правильно выбирать эти сладости. Стоит брать шоколад с простым составом без лишних примесей, подчеркнула врач.

«Состав горького шоколада должен быть абсолютно простой: какао тертое, какао-масло, возможно содержание лецитина как эмульгатора и сахар. В молочном шоколаде будет еще молоко, сливки или сухое молоко», - уточнила Барредо.