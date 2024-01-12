12 января 2024, 21:49
Россиянам напомнили о правилах безопасности на Крещение
В ледяной воде не следует проводить больше минуты и не стоит нырять
Россиянам напомнили некоторые правила безопасности во время Крещенских купаний. Окунаться можно в официальных местах на виду у медиков и спасателей.
Нужно разогреть тело и размяться, в проруби не стоит находиться дольше минуты, сообщает портал 47bews.ru. Нырять в прорубь нельзя. Употреблять алкоголь также нельзя.
Дети должны находиться под присмотром взрослых. После выхода из ледяной воды нужно растереть себя полотенцем, надеть сухую и теплую одежду, выпить горячий чай.
В Петрозаводске купания будут организованы в ночь на 19 января с 23:00 до 3:00 на Онежском озере около памятника Петру Первому. // фото «Петрозаводск говорит»