Россиянам могут разрешить использовать маткапитал в качестве вклада

Материнский капитал предлагают использовать в качестве банковского вклада. Такая инициатива прозвучала в Госдуме. Как пишет газета «Известия», первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила инициативу вице-премьеру Татьяне Голиковой.

По мнению автора, целесообразно расширить использование средств маткапитала, предоставив возможность размещать их на долгосрочные депозиты сроком на пять лет с возможностью пролонгации в аккредитованных Социальным фондом России и Минфином финансовых институтах. С этого вклада семьи смогут получать процентный доход. Правительству предлагается в случае отказа граждан от пролонгации вклада предусмотреть возвращение средств обратно в СФР для их использования на предусмотренные законом цели.

Парламентарий отметила, что получатели маткапитала не используют примерно 20,7% выплат целевым образом, что приводит к дополнительным затратам на их индексацию. Лантратова считает, что использование маткапитала в качестве банковского вклада позволит сэкономить несколько миллиардов рублей в бюджете. // фото unsplash.com