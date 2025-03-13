Россиянам дали рекомендации, как себя вести при встрече с дроном

Рекомендации о том, как себя вести при встрече с беспилотниками, выпустили в МЧС. Сбивать БПЛА подручными средствами нельзя, если дрон на земле, то приближаться к нему и трогать – плохая идея.

В МЧС предупредили, что не следует сбивать дроны с помощью подручных средств и подходить к упавшим беспилотникам.

Рекомендуют избегать пользоваться радиоаппаратурой, мобильными телефонами и GPS-устройствами вблизи дронов.

При падении беспилотника следует отойти на безопасное расстояние в 100 метров, укрыться за зданием или деревом, предупредить окружающих. Следует обязательно сообщить о ЧП по номеру 112.

«Обнаружили БПЛА - не информируйте противника! Не снимайте работу ПВО, моменты полета БПЛА, военную технику и инфраструктуру. Не выкладывайте материалы о БПЛА в социальные сети», - приводит ТАСС рекомендации ведомства.

«Петрозаводск говорит» ранее рассказывал, как появившийся из леса дрон перепугал жителей поселка в Карелии.