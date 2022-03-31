Россиян предупредили об опасности старого кефира

Хранящийся три дня и более кефир может быть опасен для здоровья. Об этом рассказала диетолог Мария Соломатина, слова специалиста приводит агентство «Москва 24».

Соломатина призвала людей с болезнями желудочно-кишечного тракта, россиян с индивидуальной непереносимостью, аллергией на молочный белок и водителей не пить трехдневный кефир. В остальных случаях она посоветовала обращать внимание на срок годности продукта, поскольку от него меняются свойства напитка.

По словам Соломатиной, однодневный, молодой кефир можно давать даже младенцам. Однако позже бактерии все больше сбраживают сахар, что превращает напиток практически в уксус. Кефир становится кислым из-за того, что в нем появляется этанол. Именно поэтому его не стоит пить при гастрите, язве и панкреатите.

«Не стоит пить кефир и автомобилистам перед тем, как сесть за руль, поскольку количество этанола в крови может превысить допустимую норму», - заключила диетолог. Фото pixabay.com/PhotoMIX-Company