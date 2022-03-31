Путин подписал указ о выплатах семьям с детьми 8-17 лет

Владимир Путин подписал указ о ежемесячной выплате семьям с детьми возрастом от 8 до 17 лет, нуждающимся в социальной поддержке. Документ опубликован на официальном Интернет-портале правовой информации.

В указе уточняется, что выплата осуществляется в том случае, если ребенок является гражданином России и постоянно проживает на ее территории, а размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в регионе. Размер такой выплаты подлежит перерасчету с января года, следующего за годом обращения за назначением такой выплаты.

Размер выплаты в этом случае составит 50 процентов от величины прожиточного минимума для детей. Если же размер среднедушевого дохода даже с учетом этой выплаты не превышает прожиточный минимум, то сумма выплаты увеличивается. Выплаты будут рассчитываться с 1 апреля, их выдача начнется с 1 мая. Фото pixabay.com/Evgeny