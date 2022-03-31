На женщину напали в подъезде из-за пакета сахара

В Тульской области на пенсионерку напали в подъезде из-за пакета сахара. Об этом сообщает «Лента.ру».

Отмечается, что в полицию обратилась 73-летняя женщина, которая рассказала, что на нее напала неизвестная. Стражи порядка начали поиски злоумышленницы и вскоре нашли ее. Под подозрение попала 44-летняя местная жительница.

По факту грабежа было возбуждено уголовное дело. Нападавшая ранее была неоднократно судима. Фото pixabay.com/955169