Россиян предупредили об опасности нового вида гриппа

В Россию завезен новый вид гриппа Н3N2. Об опасности этого заболевания рассказал вирусолог Георгий Викулов, слова специалиста приводит «Газета.ру». Врач отметил, что болезнь переносится тяжело.

«Грипп А в Южном полушарии уже вызвал серьезную достаточно в этом году гриппозную инфекцию, поэтому к нему сейчас приковано внимание разных специалистов. Грипп всегда опасен, грипп не бывает безопасным - это всегда опасная инфекция. Грипп способен вызвать гриппозную пневмонию, которая по-другому называется летальная пневмония, поэтому отношение к гриппу должно быть как к серьезной инфекции», - отметил специалист.

Ситуация осложняется тем, что в России продолжается эпидемия Covid-19. В совокупности два заболевания могут нанести организму серьезный ущерб. Врач посоветовал пройти вакцинацию, а также соблюдать дистанцию и следить за гигиеной рук. Фото: unsplash.com