Россиян предупредили о неожиданном способе заражения гриппом

Специалисты Роспотребнадзора рассказали жителям страны об опасности бумажных купюр. По словам экспертов, через банкноты можно подхватить грипп или другие инфекции, сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на источник в организации.

«Ученые выяснили, что денежные купюры являются отличным рассадником инфекции. Вирус гриппа сохраняется на них до двух недель»,

- сообщили в Роспотребнадзоре.

В пресс-службе рассказали, что в некоторых странах для снижения риска заболевания деньги печатают на бумаге с антисептическими свойствами. А в Японии их стирают в специальной машине при температуре 200 градусов.

Кроме того, в Роспотребнадзоре рассказали о распространенных заблуждениях о гриппе. Так, лечить заболевание антибиотиками неэффективно, так как они действуют только на бактерии, а грипп вызывают вирусы, не имеющие с ними ничего общего.

Также при удовлетворительном самочувствии не рекомендуется принимать жаропонижающие средства. Это следует делать только при температуре выше 39 градусов, так как нормальная температура тела способствует распространению вируса гриппа. Во время заболевания также нельзя принимать аспирин, особенно детям - это может закончиться летальным исходом из-за сочетания вирусной инфекции и ацетилсалициловой кислоты.