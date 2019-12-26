Сотрудники МВД предстанут перед судом: какие события пройдут сегодня

09:30 – в Петрозаводском городском суде начнется слушание по делу полицейских, обвиняемых в халатности, которая привела по неосторожности к смерть двух или более лиц. Перед судом предстанут три полицейских, из-за бездействия которых, по версии следствия, «петрозаводский маньяк» Антон Ипатов убил двух девушек в карельской столице. Подробнее об этом читайте здесь.

10:00 – в здании на проспекте К. Маркса, 10 состоится заседание Коллегии Государственного комитета Республики Карелия по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения.

13:00 – в бассейне «H2O» (ул. Хейкконена, 37) пройдут межмуниципальные соревнования по плаванию.

14:45 – на стадионе «Спартак» пройдет первенство Республики Карелия по мини-футболу среди юношей и девушек до 17 лет.

17:00 – в Кондопоге во Дворце спорта состоится открытый Чемпионат и Первенство РК по спортивной гимнастике.

18:00 – в детской музыкальной школе №1 им. Г. Синисало (ул. Московская, 12) состоится школьный фестиваль «Рождественская звездочка».

19:00 – в «Петровском Дворце» (ул. Красная, 8) намечена ассамблея для старшеклассников «Зимняя радуга».