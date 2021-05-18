18 мая 2021, 13:33
Россия

Россиян будут оповещать о ЧС единым сигналом тревоги

В МЧС заявили о нецелесообразности использования разных сигналов для определенных ситуаций

В России для оповещения населения о чрезвычайных ситуациях начнут применять единый сигнал тревоги «Внимание всем!». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

Для каждой такой угрозы определять свой сигнал нецелесообразно - гражданам попросту невозможно будет их запомнить. В связи с этим принято решение о введении единого сигнала оповещения населения о любых опасностях и чрезвычайных ситуациях - «Внимание всем!»,

- рассказали в министерстве.

При получении сигнала гражданам необходимо прослушать информацию об алгоритме действий при угрозе чрезвычайной ситуации. Сообщение будет транслироваться по общедоступным теле- и радиоканалам и передаваться короткими текстовыми сообщениями по сети подвижной радиотелефонной связи. Также для ознакомления с информацией можно будет обратиться в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципального образования либо позвонить на номер 112.

Ранее для оповещения населения об опасностях использовались сигналы «Внимание всем!», «Воздушная тревога!», «Химическая тревога!», «Угроза катастрофического затопления!», «Радиационная опасность!». Фото 123ru.net

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