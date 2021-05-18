Оперштаб назвал количество россиян, у которых нашли коронавирус 17 мая

За последние сутки в России коронавирус выявлен у 8183 человек. Умерли 364 пациента, выздоровели - 8972. Такую статистику приводит оперативный штаб.

В Москве 2430 новых зараженных, в Санкт-Петербурге - 772, в Ленинградской области - 89, в Архангельской области - 59, в Вологодской области - 42, в Мурманской области - 36.

Всего с начала пандемии в нашей стране болезнь диагностирована 4 957 756 раз. Скончались 116 575 человек.

Напомним, в Карелии 17 мая Covid-19 выявлен у 55 человек. Фото radiometro.ru