Россия может уже 13 мая перекрыть газ Финляндии

Газ уже с 13 мая может перестать поступать в Финляндию из России. О вероятном прекращении поставок пишет издание Iltalehti, ссылаясь на высокопоставленных финских чиновников.

Этот шаг способна предпринять Россия в ответ на решение Финляндии вступить в НАТО, считают в Суоми.

В четверг, 12 мая, готовность участвовать в Североатлантическом альянсе подтвердили высшие должностные лица страны – премьер Санна Марин и президент Саули Ниинисте.

Ранее сообщали о прекращении поставок российского газа с 23 мая, когда Финляндия откажется платить за него в рублях. Теперь предполагают, что это может произойти гораздо раньше. Отключение газа вызовет проблемы для некоторых финских предприятий. // Фото: PublicDomainPictures/ pixabay.com