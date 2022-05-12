Бомбоубежища в Хельсинки смогут вместить всех жителей города

Финляндия готовится вступить в НАТО, на фоне этого телеканал CNBC показал 12 мая, что представляет собой одно из бомбоубежищ. Оно расположено в Хельсинки и выглядит очень комфортабельным.

Это целый город под землей, который может вместить порядка шести тысяч человек, защитив их в случае ядерного удара. В Хельсинки есть целая сеть таких укрытий, куда поместится все население столицы.

Внутри обустроены детские площадки, кафе, спортивные залы, парковки для автомобилей. Есть системы защиты не только от радиации, но также от химического и бактериологического оружия.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин поддержали решение о подаче заявки на вступление в НАТО. // Фото: tap5a/pixabay.com