Роспотребнадзор разработал тест для экспресс-диагностики коронавируса

Роспотребнадзор заявил о разработке нового высокоточного теста для диагностики COVID-19, сообщает ТАСС.

Новый набор реагентов для экспресс-анализа на COVID-19 позволяет снизить время амплификации в пять и более раз, а общее время тестирования в три-четыре раза. Для клинических образцов с высокой и средней вирусной нагрузкой показатели чувствительности и специфичности составили 100%. Общее время тестирования составит один-полтора часа в зависимости от образца против четырех-пяти часов при обычной ПЦР,

- говорится в информации распространенной Роспотребнадзором.

Тест, зарегистрированный 3 февраля 2020 года, основан на технологии петлевой изотермической амплификации нуклеиновых кислот. Данный способ делает выявление ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым и без каких-либо существенных потерь в эффективности, отметили в ведомстве.

Тест полностью адаптирован для использования на базе существующей в стране инфраструктуры лабораторной диагностики, при этом абсолютно все компоненты для него теперь производятся локально на базе ФБУН ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения страны. Диагностический набор уже успешно прошел испытания в других институтах и соответствует всем современным европейским требованиям,

- добавили в Роспотребнадзоре.

С помощью разработанного теста можно идентифицировать носителей новой коронавирусной инфекции на ранней стадии, своевременно ограничить контакты заразившегося и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ можно использовать в качестве основного теста на месте оказания помощи.

Фото с сайта ТАСС