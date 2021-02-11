11 февраля 2021, 17:09
Выходец из Карелии возглавил полицию Мурманска
Новым начальником городского УМВД назначен Равшан Эргашев
Сегодня утром глава управления МВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков представил своим подчиненным нового руководителя полиции Мурманска, сообщает сайт FlashNord.
Зайков, представляя Равшана Эргашаева, отметил, что у нового руководителя большой опыт работы в органах внутренних дел.
Эргашев родился в Беломорске в 1986 году. В органах – с 2004 года. В 2015 году его назначили главой ОВД по Медвежьегорскому району Республики Карелия. Затем он стал руководителем отделения МВД России по Кемскому району.
С 2019 года Эргашев работал заместителем начальника УМВД России по Мурманску.
Фото с сайта FlashNord