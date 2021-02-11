Выходец из Карелии возглавил полицию Мурманска

Сегодня утром глава управления МВД России по Мурманской области генерал-майор полиции Виталий Зайков представил своим подчиненным нового руководителя полиции Мурманска, сообщает сайт FlashNord.

Зайков, представляя Равшана Эргашаева, отметил, что у нового руководителя большой опыт работы в органах внутренних дел.

Эргашев родился в Беломорске в 1986 году. В органах – с 2004 года. В 2015 году его назначили главой ОВД по Медвежьегорскому району Республики Карелия. Затем он стал руководителем отделения МВД России по Кемскому району.

С 2019 года Эргашев работал заместителем начальника УМВД России по Мурманску.

Фото с сайта FlashNord