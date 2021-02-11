Опубликованы проекты экзаменационных заданий для выпускников школ

Федеральный институт педагогических измерений опубликовал проекты Государственного выпускного экзамена, который будут сдавать ученики 11-х классов, которые не собираются поступать в вуз.

Так, ГВЭ по русскому языку будет содержать 24 вопроса с кратким ответом. Экзамен по математике будет состоять из 14 заданий с кратким ответом базового уровня. С заданиями можно ознакомиться на сайте института.

Проведение основного периода экзамена запланировано на 25 мая - 10 июня. Также есть два дополнительных периода: 13 июля, 17 июля и 3-17 сентября. Фото rassvetnews.ru