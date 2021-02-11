Госдума изучит вопрос о минимальном гарантированном доходе должников

В Госдуму внесен проект закона о минимальном гарантированном доходе людей с долгами, на который не может быть наложено взыскание, сообщает ТАСС. Авторы инициативы предложили внести изменения в закон «Об исполнительном производстве».

Поправки предполагают, что перечень имущества должника, на которое нельзя накладывать взыскание за долги, будет дополнен ежемесячным доходом гражданина. Этот доход не должен быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения.

Ожидается, что, если закон будет принят, то новые нормы вступят в силу с 1 сентября. Фото commapress.ru