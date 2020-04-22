«Росгосстрах» предлагает новую страховую услугу «Доктор онлайн»

Сейчас, в условиях пандемии короновирусной инфекции, как никогда важно, чтобы у любого человека была возможность получить медицинскую консультацию не выходя из дома.

Поможет ему в этом новый коробочный продукт по добровольному медицинскому страхованию, разработанные специалистами «Росгосстраха» - «Доктор онлайн».

Программа телемедицины «Доктор онлайн» реализуется с одной из самых эффективных сервисных компаний «Национальная медицинская служба», которая постоянно расширяет спектр своих услуг и движется от простых дистанционных консультаций к полноценной дистанционной диагностике.

Порядок получения услуги в «Росгосстрахе» прост. Записаться на прием можно через телефон горячей линии (8 800 500 6111) или специальное мобильное приложение «Медздрав».

Достаточно зайти в личный кабинет, выбрать способ связи и дождаться ответа медицинского советника, который направит к необходимому врачу, запись будет осуществлена в удобное для клиента время. Доступны консультации неврологов, гастроэнтерологов, эндокринологов и специалистов более 40 профилей.

Программа подойдет для людей любого возраста. Если застрахован ребенок, то общаться с врачом будет его законный представитель. Количество консультаций не ограничено: обращаться к дежурному врачу - терапевту или педиатру - можно круглосуточно семь дней в неделю.

В таком же режиме работает медицинский советник, который проконсультирует практически по всем профильным вопросам – наличии медицинских организаций; вопросам законодательства, связанным с охраной здоровья; лекарственному обеспечению и выбору лекарств в рамках одного действующего вещества и многим другим. Также можно получить консультации узких врачей-специалистов (в режиме «по предварительной записи»). Срок ожидания консультации существенно меньше, чем при очном приеме.

Онлайн-доктор – это удобно, потому что он доступен не только в рабочие дни, но и выходные и праздничные, причем, независимо от места нахождения пациента.

Дистанционные консультации - практически единственная возможность для пациентов из удаленных уголков получить квалифицированную помощь. И неважно, что доктор находится в Москве, а пациент – живет в Карелии. С телемедициной это возможно.

Телефоны: (814 2) 79-04-04, 8-921-228-27-55

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