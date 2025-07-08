Родные потеряли связь с группой туристов в Карелии

Семеро туристов сплавляются в Карелии, родные не могут с ними связаться. Об этом рассказали в паблике «Жесть Карелия». связаться с Группа туристов из Саратова отправилась в сплав по реке Писта у границы с Финляндией. Турпоход на катамаранах стартовал 6 июля и должен продлиться до 12-го числа. Последний раз туристы выходили на связь с близкими 6 июля. Но несколько дней от них нет весточки. Родные забеспокоились, что не могут с ними связаться уже несколько дней. © «Петрозаводск говорит»