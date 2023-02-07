Родные ищут пропавшего еще летом в Петрозаводске мужчину

Сотрудники полиции в Петрозаводске разыскивают пропавшего без вести Андрея Анатольевича Бескишкина. О судьбе мужчины 1965 года рождения беспокоятся родственники, сообщили в МВД Карелии.

Горожанин не выходил с родней на связь с лета прошлого года. Он не имеет определенного места жительства.

На вид мужчине 55-60 лет, его рост составляет около 180 – 185 сантиметров, он худощавого телосложения, имеет седые волосы. Возможно, носит усы и бороду.

Всех, кто имеет информацию о разыскиваемом, просят сообщить по телефонам: 8 911 415 25 87, 8 8142 73 91 54, 02 (с мобильного – 102). // фото: МВД Карелии