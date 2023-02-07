Кочующего по стране курьера телефонных аферистов задержали в Карелии

Полицейские в Петрозаводске задержали 17-летнего юношу, которого подозревают в совершении мошенничества. Подросток помогал злоумышленникам обманывать людей, сообщили в МВД Карелии.

Несовершеннолетний живет в Ставропольском крае, но успел побывать уже в нескольких российских городах. Он работал на мошенников в качестве курьера: забирал у обманутых по телефону людей деньги. При этом прекрасно осознавал, что делает, просто хотел «заработать».

В Карелии он успел наведаться к четырем пенсионерам, которые передали ему деньги якобы для спасения попавшего в ДТП родственника. Общая сумма составила около миллиона рублей. Один эпизод зафиксирован в Прионежском районе, где произошли другие, не сообщается. Юношу поместили в СИЗО. // фото: freepik.com