Тело 11-летнего мальчика нашли под окнами высотки в Петербурге

Погибшего пятиклассника обнаружили у подножия 13-этажного дома в Петербурге. Тело 11-летнего мальчика вечером 6 февраля нашел прохожий, передает «Фонтанка».

Ребенок лежал на асфальте и не подавал признаков жизни. Оказалось, школьник жил с 39-летней мамой в этом доме. Женщина видела сына в последний раз незадолго до 21:00. Она говорила по телефону, ребенок подошел, а когда мать освободилась, его уже не было.

Мать вышла на балкон и увидела сына внизу. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что он на лифте поднялся на последний этаж. Следователи осмотрели общий балкон, им предстоит изучить гаджеты и тетрадки школьника.

Семья, в которой жил ребенок, благополучная, но родители 5 лет назад развелись. Отец виделся с мальчиком регулярно, ничего странного в его поведении не замечал. // фото: freepik.com