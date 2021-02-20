Родителей попросили запретить детям прыгать по хрупкой крыше

Дети прыгают по козырьку из поликарбоната на улице Мерецкова в столице Карелии. Сообщение появилось в паблике «Подслушано в Птз».

В группе также размещена просьба к родителям – запретить подросткам подобное развлечение, которое в конечном итоге может привести к травме.

«Родители, если ваши дети ходят в садик на Станционной, 35, или вы живете рядом: пожалуйста, не позволяйте детям прыгать по козырьку подвала дома на Мерецкова, 18-б. Крыша козырька сделана из тепличного поликарбоната, очень хрупкая, может проломиться под вашим ребенком, падать высоко и больно! И дети кидают снег вниз, что будет весной? - сказано в сообщении - По словам соседей по крыше скачут дети с садика, когда их забирают родители и дают им везде бегать».

Петрозаводчан попросили быть внимательными и поберечь детей и крышу. (фото vk.com)