Жительниц Карелии попросили сшить шапочки для больных онкологией

В паблике социального центра «Попечение» появилась просьба ко всем, кто умеет обращаться со швейной машинкой. Суть в том, чтобы сшить из трикотажа шапочки для женщин с онкологией, которые потеряли волосы во время лечения.

«Головных уборов множество, но особенно популярны тонкие трикотажные шапочки. Простые, и тем удобные. В них и в больничной палате комфортно, и дома, и в гостях. Магазины продают теплые и тяжелые шапки по сезону, а легкие и тонкие найти сейчас трудно. А у кого-то во время лечения нет ни сил на поиски, ни средств на покупку»,

- написала руководитель группы взаимопомощи «Сильные духом» Марина Романова.

Поэтому сейчас ищут тех, кто умеет кроить и работать с трикотажным материалом.

«Нужна универсальная выкройка и материал. Причем, не обязательно новый. Это могут быть обрезки или чистые, но не нужные трикотажные вещи, из которых можно нашить шапочек»,

- написала петрозаводчанка.

Сшитые шапочки передадут пациенткам онкодиспансера. С вопросами и предложениями можно обращаться сюда. (фото ru.freepik.com)