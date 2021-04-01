РКС-Петрозаводск установят чан с теплой водой на Онежской Набережной

Специально для Чемпионата по зимнему плаванию, который недавно состоялся в столице Карелии, «РКС - Петрозаводск» по просьбе Правительства купили чан с подогревом воды для спортсменов.

Чтобы чан не простаивал после завершения соревнований зря, ему нашли новое применение: уже в мае петрозаводчане и гости города смогут искупаться в чане с теплой водой. «РКС-Петрозаводск» установят его на набережной Онежского озера, клиентам АО «ПКС - Водоканал» можно будет искупаться бесплатно.

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