«РКС-Петрозаводск» рассказали, как не стать должником в новом году

Канун Нового года – время приятной суеты: мы покупаем подарки близким, составляем меню на новогодний стол и пытаемся завершить все дела до заветной даты – 31 декабря. Не забудьте в этой предновогодней гонке и о делах менее праздничных, но не менее важных – отдайте долги, в том числе и за коммунальные услуги. «РКС-Петрозаводск» напоминает: узнать, есть ли у вас задолженность, а также передать показания счетчиков можно по телефону колл-центра 56-04-31.

В январе 2021 потеряет свою силу постановление Правительства РФ о приостановлении начисления пеней за неуплату и запрет на отключение от коммунальных услуг. А значит, если в конце года у потребителей останутся долги, на них автоматически будут начислены пени, и в новогодние праздники неплательщики могут оказаться без канализации.

«Напоминаем, что с 11 по 22 декабря пени, начисленные до апреля 2020 года, прощает ООО «Энергокомфорт. Карелия». Для того чтобы пени списали, необходимо погасить долг без учета пеней и оплатить счет за ноябрь. Принимайте участие в акциях и оплачивайте коммунальные услуги вовремя. Ваш комфорт в 2021 году зависит от вас!»

- рассказали сотрудники «РКС-Петрозаводск»

Декабрь – месяц подарков, и АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» дарят подарки всем своим клиентам без исключения, а должникам еще и выгодную возможность оплатить коммунальные услуги. Продолжается акция «В новый год – без долгов», где АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» разыгрывают подарочные сертификаты номиналом 1000 или 2000 рублей в один из торговых центров города Петрозаводска. Если у вас нет задолженности, или вы успели погасить ее до 30 ноября, вы можете принять участие в акции – внесите аванс за услуги водоснабжения и водоотведения до 15 декабря. Победителей определят с помощью метода генерации случайных чисел.

На правах рекламы. Подробнее об акции читайте по ссылке, если у вас остались какие-либо вопросы, уточнить их можно по телефону 56-04-31.