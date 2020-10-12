Резкое похолодание надвигается на Карелию

Теплые осенняя погода покидает Карелию. В республику приходит похолодание. По информации карельского гидрометцентра теплая погода продержится только двое суток.

Во вторник, 13 октября, в Петрозаводске ожидается пасмурная погода. Пройдут дожди. Ветер прогнозируется юго-западный слабый. Температура воздуха ночью – от +5 до +7, днем – от +10 до +11 градусов. В целом по Карелии будет пасмурно и дождливо. Ветер прогнозируется юго-западный слабый. Температура воздуха ночью – от +2 до +7, днем – от +5 до +11 градусов.

В среду, 14 октября, в Петрозаводске ожидается пасмурная погода. Пройдут дожди. Ветер прогнозируется северо-восточный северный умеренный. Температура воздуха ночью – от +2 до +3, днем – от +3 до +7 градусов. В целом по Карелии будет пасмурно и дождливо. Ветер прогнозируется северо-восточный северный умеренный. Температура воздуха ночью – от +1 до +3, днем – от +4 до +7 градусов.

В последующие дни ночью ожидаются заморозки. В частности, по информации Гидрометцентра РФ, погода в карельской столице будет выглядеть следующим образом.

В целом по Карелии в ближайшие четверо суток – с 12 по 15 октября – температура воздуха будет чуть выше средних многолетних значений, а затем резко опуститься ниже. Придет резкое похолодание.