Рейсы с автовокзала в Петрозаводске могут задержать

Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые автобусные рейсы могут задержать. Об этом проинформировали пассажиров в паблике автовокзала Петрозаводска ВКонтакте.

- В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны задержки отправления рейсов, опоздания в пути следования и прибытия в конечный пункт,

- сказано в сообщении.

Как известно, в Карелии в субботу разыгралась непогода. Сильный ветер и метель пришли в республику, видимость на дорогах очень плохая.

Ранее ГИБДД попросило водителей на время отказаться от поездок на север региона. // Фото: источник