26 марта 2022, 18:12
Рейсы с автовокзала в Петрозаводске могут задержать
Автовокзал карельской столицы объявил о проблемах из-за непогоды
Из-за неблагоприятных погодных условий некоторые автобусные рейсы могут задержать. Об этом проинформировали пассажиров в паблике автовокзала Петрозаводска ВКонтакте.
- В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны задержки отправления рейсов, опоздания в пути следования и прибытия в конечный пункт,
- сказано в сообщении.
Как известно, в Карелии в субботу разыгралась непогода. Сильный ветер и метель пришли в республику, видимость на дорогах очень плохая.
Ранее ГИБДД попросило водителей на время отказаться от поездок на север региона. // Фото: источник