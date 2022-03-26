Водителей попросили пока не ездить на север Карелии

Еще один участок автодороги «Кола» перекрыли в Карелии. Таким, образом, на данный момент движение ограничили на трех участках, сообщили в ГИБДД республики.

В частности, перекрыли трассу с 622-го по 721-й километр. Ранее ее закрыли на участках с 753-го по 853-й километр и с 856-го по 864-й.

Госавтоинспекция призывала водителей быть осторожнее и попросила временно отказаться от поездок в северные районы республики.

Напомним, в Сегежском районе плохие дорожные условия привели к ДТП с грузовиком. // Фото: источник