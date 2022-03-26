Регоператор в Кеми не может убрать мусор из-за непроходимых дорог

О сбое в графиках вывоза мусора в Кеми сообщила компания «КЭО». Регоператор уведомил, что подъехать к некоторым контейнерным площадкам невозможно.

Речь идет о дорогах, которые обслуживает Управляющая компания – САС. По мнению регоператора, организация некачественно убрала снег с подъездных путей. Именно из-за этого возникают сбои в графике вывоза ТКО.