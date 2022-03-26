26 марта 2022, 16:00
Регоператор в Кеми не может убрать мусор из-за непроходимых дорог
График вывоза отходов в карельском городе нарушился из-за некачественной уборки улиц
О сбое в графиках вывоза мусора в Кеми сообщила компания «КЭО». Регоператор уведомил, что подъехать к некоторым контейнерным площадкам невозможно.
Речь идет о дорогах, которые обслуживает Управляющая компания – САС. По мнению регоператора, организация некачественно убрала снег с подъездных путей. Именно из-за этого возникают сбои в графике вывоза ТКО.
- Региональный оператор ООО «КЭО» направил письмо в администрацию Кемского муниципального района для усиления контроля и организации работ по приведению дорожного полотна в надлежащее состояние для предотвращения в дальнейшем переполнения отходов на контейнерных площадках, - сообщили в компании. // Фото: источник