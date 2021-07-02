Рейс нелегального автоперевозчика сорвали в Петрозаводске

Сегодня в ходе рейда по выявлению нелегальных перевозчиков на улице Шотмана в Петрозаводске был задержан очередной маршрутчик, рассказали в Минтрансе Карелии. Специалисты регионального Минтранса, УФНС, ГИБДД пресекли рейс автоперевозчика. Водитель микроавтобуса выполнял междугородний рейс под видом перевозки по заказу.

«Такие перевозки наносят ущерб транспортным предприятиям, работающим легально, в том числе нашим государственным унитарным предприятиям, поэтому межведомственные рейды проводятся на постоянной основе»,

- рассказала замминистра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Юлия Мизинкова.

В Минтрансе подчеркивают, организаторы «теневых» маршрутов ради экономии пренебрегают нормами безопасности пассажиров. В частности, по данным ведомства, водители не соблюдают режим труда и отдыха, не проходят обязательные медицинские осмотры перед выездом. Также не выполняется проверка технического состояния транспортных средств, уборка и санобработка, не обеспечивается обязательное страхование в случае ДТП. Нелегалы не платят налоги. (фото источника)