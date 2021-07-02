Путин отменил обязательный техосмотр для получения полиса ОСАГО

Обязательный техосмотр автомобилей для получения полиса ОСАГО отменили в России. Соответствующий закон подписал глава государства Владимир Путин. Нововведение вступит в силу с 22 августа.

Теперь для получения полиса ОСАГО водителям не нужно предъявлять диагностическую карту и техосмотр. Отсутствие документа о техосмотре не повлияет, если водитель попадет в ДТП.

По сообщению РБК, для оформления полиса потребуются три документа: СТС или ПТС (ЭПТС), паспорт и водительские права.

При этом езда на машине, которая не прошла ТО, наказывается штрафом в 2 тысячи рублей. Новый закон не отменяет техосмотр полностью, но отвязывает его от ОСАГО. Нововведение не коснется машин, участвующих в перевозках, в том числе такси, грузовиков и автобусов. (фото spbdnevnik.ru)