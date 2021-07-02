Реверсивное движение организуют на переезде в Беломорском районе

На железнодорожном переезде 760 км перегона Летний – Сосновец в Беломорском районе в течение двух дней будет проводиться ремонт.

Работы запланированы на 7 и 8 июля с 11 до 16 часов. В ОЖД предупреждают, что движение транспорта будет осуществляться реверсивно по временному настилу с периодичностью 1 раз в 2 часа. Автомобили спецслужбу будут пропускать своевременно.

Регулировку движения будет осуществлять работник Беломорской дистанции пути. Автомобилистов просят быть внимательными и заранее выбирать пути объезда. (фото astv.ru)