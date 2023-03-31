Рейс автобуса из Петрозаводска до карельского поселка отменили

Автобус не пойдет из Петрозаводска в поселок Поросозеро 31 марта, в пятницу. Это следует из расписания, опубликованного в группе автостанции Суоярви ВКонтакте.

Автобус №520 «Суоярви–Петрозаводск, ж/д вокзал» отправится из Суоярви в 06:00, 09:00, 13:00, 14:30, 16:30 и 19:15.

От железнодорожного вокзала Петрозаводска он будет отходить в 09:30, 11:00, 12:30, 16:30, 18:30, 20:00.

Автобус №521 «Поросозеро–Суоярви–Петрозаводск–Поросозеро» из поселка Поросозеро выедет в 06.00. В обратном направлении рейса в этот день не будет. По какой причине его отменили, не сообщают. // фото: rawpixel/ freepik.com