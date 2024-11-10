Республиканский фестиваль объединил исследователей генеалогии

В Петрозаводске прошел двухдневный фестиваль «Семейные ценности», организованный Генеалогическим обществом Карелии.

Не секрет, что история собственной семьи не теряет интерес для людей во все времена. Ведь часто судьба прапрадедов влияет на будущее их потомков, а свойства характера передаются из поколения в поколение.

В течение двух дней выступали профессиональные исследователи и любителей, ученики и педагоги. Научные доклады чередовались с творческими номерами, душевными и красивыми, исполненными талантливыми людьми.

«Во время кофе-паузы посмотрели «Выставку народных промыслов и ремесел Карелии» Сколько уникальных вещей и предметов ручной работы здесь представлено! Гостеприимно и приветливо, как в настоящей дружной семье среди родных и близких, прошел фестиваль», — поделилась подробностями преподаватель школы села Ведлозеро, руководитель детско-юношеской студии «Росток» Ольга Турина.

Ее протеже, участница детско-юношеской студии Юлия Бурдюх представила исследовательскую работу, связанную с изучением своей родословной и семейных традиций. Школьница рассказала о совместных семейных походах на рыбалку, приготовлении пирогов, о сборе грибов и ягод, а также о традиционном в семье женском занятии – прядении ниток из шерсти и вязании одной иглой. Она отметила, что у всех членов семьи раньше были носки и рукавицы ручной работы – добротные, теплые, красивые. Носки раньше вязали без пятки. Объяснялось это тем, когда пятка протиралась, носок можно было просто повернуть и носить дальше. Юлия научилась вязать и постарается сохранить семейную традицию, переданную ей мамой.

«В нашей работе приходит понимание того, что ты лишь маленькое звено в неразрывной цепи поколений. И мы начинаем чувствовать свою ответственность за род, семью, за себя. Бывает так, что генеалоги находят и «скелеты в шкафу», но это часть истории и жизни, и мы молимся или радуемся за предков», — рассказала президент Генеалогического общества Карелии Ольга Кулаковская.

Генеалогическое общество Карелии уникально для России. Оно объединяет более 400 человек, в республике 16 филиалов, 20 отделений и 9 детских студий при школах и детских садах.