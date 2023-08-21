Ремонт школы затянулся из-за бездействия медвежьегорских чиновников

Капитальный ремонт пиндушской школы имени Г. Исакова сильно затянулся. Прокуратура Медвежьегорского района провела проверку и нашла предполагаемых виновных. В частности, в надзорном ведомстве указали на районную администрацию и само образовательное учреждение.

«Допущено длительное бездействие в виде непринятия мер по решению проблемных вопросов, возникающих при производстве работ по капитальному ремонту МКОУ «Пиндушская СОШ им. Г. Исакова», связанных с ошибками и недочетами, допущенными при разработке проектно-сметной документации и удорожанием строительных материалов, вследствие выявления которых подрядчик не смог продолжать работы»,

- говорится в тексте сообщения прокуратуры.

С 14 апреля по 14 июля подрядчик направил чиновникам 14 уведомлений, в которых просил согласовать дополнительные работы, которые не были учтены при разработке проектно-сметной документации. Но, судя по всему, чиновники из администрации не приняли мер, что привело к продлению контракта до 1 октября.

Главе администрации Медвежьегорского района внесли представление прокуратуры, оно находится на рассмотрении. // фото unsplash.com/ Greyson Joralemon