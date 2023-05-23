Ремонт последнего участка «Колы» в Сегежском районе близок к финалу

Последний участок трассы «Кола», 748 км Сегежа скоро закончат ремонтировать. Объект готов на 70 процентов, сообщили в Минтрансе Карелии.

Автодорога обеспечивает проезд от федеральной трассы Р-21 «Кола» до Сегежи через Надвоицы. Ее начали ремонтировать еще в прошлом году, подрядчик работает с опережением графика.

В 2022-м отремонтировали и ввели в эксплуатацию больще 20 километров дороги, в 2023-м полностью завершат ремонт еще порядка 10 километров.

Дорожники сейчас реконструируют водопропускные трубы, разбирают старые покрытия, готовят основание из щебеночно-песчаной смеси, укрепляют обочины на участке дороги до Майгубского моста. Окончание работ запланировано на конец октября текущего года. // фото: Минтранс Карелии