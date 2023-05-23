23 мая 2023, 09:19
Сосудистый центр в Медвежьегорске ремонтируют впервые за 15 лет
Завершается первый этап реконструкции сосудистого центра в Медвежьегорской ЦРБ
Ремонтные работы идут в помещениях первичного сосудистого центра в Медвежьегорской ЦРБ. Их не ремонтировали с 2008 года, напомнил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков.
- Исправляем эту ситуацию,
- отчитался он.
В данный момент на 4 этаже больницы, где располагается центр, уже завершают первый этап реконструкции. Заменили полы в палатах и коридоре, двери, поменяли освещение, отремонтировал и санузлы, кабинеты для персонала.
На втором этапе отремонтируют вторую часть этажа. // фото: Михаил Охлопков/ВКонтакте