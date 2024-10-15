Ремонт пешеходного моста в Петрозаводске сильно затянулся

Ремонт пешеходного моста в Петрозаводске затягивается. Этот мост, расположенный неподалеку от гостиницы «Карелия», закрыли для пешеходов весной этого года, пишут горожане в паблике «Мой Петрозаводск».

Данная переправа находится ниже моста «Кипучка» и обозначена на одной из карт как Малый мост. Многие жители Зареки и любители пеших прогулок выражали недовольство по поводу его закрытия. В первое время некоторые отважные прохожие пытались перелезать через ограждения, несмотря на опасность. Однако мост действительно представляет угрозу и остро нуждается в капитальном ремонте.

Ранее городская администрация сообщала о планах провести ремонт в летне-осенний период текущего года. В октябре представитель мэрии уточнил, что завершить все работы планируют до конца текущего года. // фото: «Мой Петрозаводск»/ВКонтакте