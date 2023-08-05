Ремонт квартир в России подорожал

Стоимость ремонта квартир за год в среднем возросла на 10-15%, пишет газета «Известия».

Эксперты отмечают, что подорожание связано с увеличением стоимости материалов, строительных блоков, пазогребневых плит, утеплителя, плитки, линолеума, кабеля, электроустановочных изделий. При этом стоимость работ в целом сохранилась на прежнем уровне.

Значительно подорожал цемент, также подскочили цены на популярные грунтовки, шпаклевку, штукатурку, ламинат, обои. Особенно значительный рост показала импортная продукция для отделки. Кроме стройматериалов дорожает и мебель.

По мнению экспертов, тенденция удорожания ремонта сохранится. Рост продолжится пока рынок не подтянется к новым валютным условиям и организациям поставок. // фото unsplash.com/ Roselyn Tirado