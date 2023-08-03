Цифровой рубль обзавелся логотипом

Логотип национальной цифровой валюты одобрил совет директоров Центробанка, сообщается на сайте регулятора. Он представляет собой знак рубля и окружность, которая повторяет форму монеты и перекликается с логотипом ЦБ. Логотип цифрового рубля представлен в двух цветах – кораллово-алом и белом.

Логотип внедрят в мобильные приложения банков, чтобы пользователи могли открывать цифровые кошельки и совершать операции.

Работа по созданию цифровой валюты ведется в стране с 2021 года, ожидается, что в августе в пилотном формате можно будет совершать первые операции. // фото скриншот видео Youtube-канала ЦБ