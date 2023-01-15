15 января 2023, 14:31
Ремонт дороги на Суоярви не останавливается зимой
Работы на участке региональной трассы с 25 по 33 км должны завершить до конца ноября
Дорожники несмотря на зиму трудятся на участке трассы «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе. В региональном Минтрансе сообщают, что работы ведутся по выторфовке иотсыпке земляного полотна.
Реконструкцию участка региональной трассы с 25 по 33 км ведет ПСК «Строитель». Завершить работы планируется до 30 ноября 2023 года.
Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». // фото Минтранс РК