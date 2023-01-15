Ремонт дороги на Суоярви не останавливается зимой

Дорожники несмотря на зиму трудятся на участке трассы «Петрозаводск-Суоярви» в Пряжинском районе. В региональном Минтрансе сообщают, что работы ведутся по выторфовке иотсыпке земляного полотна.

Реконструкцию участка региональной трассы с 25 по 33 км ведет ПСК «Строитель». Завершить работы планируется до 30 ноября 2023 года.

Работы выполняются в рамках федеральной целевой программы «Развитие Республики Карелия на период до 2023 года». // фото Минтранс РК