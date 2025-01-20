Регистрация на «Лыжню России» открыта в Карелии

Гонка на лыжах вновь пройдет в Карелии. Праздник спорта состоится на Кургане 8 февраля. Комиссия по допуску будет работать с 3 по 7 февраля.

Участников ждут забеги на время, массовый забег, а также гонка для детей на 500 метров.

«Участники Соревнований до 17 лет включительно допускаются только при наличии допуска врача, участники от 18 лет и старше – при наличии допуска врача или личной подписи, подтверждающей персональную ответственность за свое здоровье.», - сообщили в паблике «Спорт-норма жизни Карелия».

Зарегистрироваться на «Лыжню России» можно на портале Госуслуги. Заявку можно направить до 6 февраля. // фото «Петрозаводск говорит»