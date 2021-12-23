Региональный оператор запускает акцию «Амнистия 2021». Регоператор отказывается от начисления и взыскания сумм за обращение с ТКО (с мая 2018 года по декабрь 2021 года) с организациями малого и среднего бизнеса. Для этого необходимо заключить договор на оказание услуги «обращение с ТКО». Форма заявки и список необходимых документов размещены на сайте:https://rotko10.ru/oformit-dogovor

В связи с запуском этой акции региональный оператор стал получать огромное количество звонков от юрлиц. Для снижения нагрузки на наш колл-центр просим направлять ваши заявки на заключение договоров на обращение с ТКО на адрес электронной почты amnistia2021@rotko10.ru

В письме просьба указать наименование компании, ИНН, контактный телефон. Заявки принимаются до 31.01.2022 г.

Данная акция не распространяется на связанные между собой организации, организации, связанные аффилированными лицами (если с одной из них уже заключен договор на обращение с ТКО), а также на выявленные ранее организации, в отношении которых региональный оператор уже ведет судебно-претензионную работу по заключению договора или взысканию задолженности.

Напомним, что с 20 декабря региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в Республике Карелия ООО «АВТОСПЕЦТРАНС» официально поменял наименование на ООО «КАРЕЛЬСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» (сокращенно ООО «КЭО»). При этом жителям Карелии из-за переименования регионального оператора волноваться не стоит. Банковские реквизиты, ИНН и прочие идентификационные номера организации не поменялись, оплачивать услугу по обращению с ТКО можно по старым квитанциям, где указаны данные ООО «АВТОСПЕЦТРАНС».

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