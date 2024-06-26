Референдум о выборах главы в Сортавале провести не разрешили

Депутату Заксобрания Карелии Марии Гоголевой 26 июня отказали в административном иске в Избиркому РК. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов республики.

Гоголева хотела, чтобы Верховный суд Карелии отменил решение Избиркома об отказе в регистрации инициативной группы по проведению местного референдума в Сортавале.

- Решение суда может быть обжаловано в установленном законом порядке,

- сказано в пресс-релизе.

Напомним, жителям Сортавалы хотели предложить проголосовать за новую модель органов местного самоуправления. Сортавальский муниципальный округ создали недавно. Инициативная группа планировала поставить вопрос о прямых выборах главы. // фото: pixabay.com