Редкое природное явление наблюдали жители Петрозаводска ночью 6 января

В ночь с 5 на 6 января жители Петрозаводска стали свидетелями редкого природного явления – над городом появилась дуга северного сияния. Красивые кадры опубликовала фотограф Арина Степенная.

"Долгожданный момент настал после того, как облака наконец-то рассеялись на пару часов, открыв взгляду небесный спектакль. Небо озарилось несколькими зелёными и фиолетовыми полосками, которые плавно изгибались, создавая волшебную арку",

- написала на своей странице Арина Степенная.

Хотя сияние было не таким ярким, как порою бывает, но этот момент все равно вызвал восторг у петрозаводчан.

Даже такое скромное проявление северного сияния стало настоящим подарком для тех, кто успел его увидеть. // Фото: Арина Степенная.