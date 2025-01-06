06 января 2025, 11:19
Редкое природное явление наблюдали жители Петрозаводска ночью 6 января
Зеленая арка северного сияния появилась ночью над Петрозаводском
В ночь с 5 на 6 января жители Петрозаводска стали свидетелями редкого природного явления – над городом появилась дуга северного сияния. Красивые кадры опубликовала фотограф Арина Степенная.
"Долгожданный момент настал после того, как облака наконец-то рассеялись на пару часов, открыв взгляду небесный спектакль. Небо озарилось несколькими зелёными и фиолетовыми полосками, которые плавно изгибались, создавая волшебную арку",
- написала на своей странице Арина Степенная.
Хотя сияние было не таким ярким, как порою бывает, но этот момент все равно вызвал восторг у петрозаводчан.
Даже такое скромное проявление северного сияния стало настоящим подарком для тех, кто успел его увидеть. // Фото: Арина Степенная.