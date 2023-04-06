Рецидивист вышел на свободу и зарезал человека в подъезде

Судимый неоднократно житель Медвежьегорского района был пьян и убил знакомого. Это произошло в подъезде жилого дома, злодей нанес мужчине несколько ударов ножом, тот скончался, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Когда рецидивист зарезал человека, он вышел на улицу и скрылся. Жильцы дома вызвали скорую помощь, но было уже поздно. Преступника нашли, возбудили уголовное дело.

Суд приговорил виновника смерти человека к 9 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. // фото: pixabay.com