Полицейский посадил нарушителя в машину и получил фингал под глазом

Молодой мужчина распустил руки и получил судимость. Он поставил фингал полицейскому, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Инцидент произошел в ноябре прошлого года, 24-летний петрозаводчанин был пьян. Страж порядка посадил его в служебный автомобиль, но юноше это не понравилось. Он ударил полицейского в глаз, у правоохранителя образовался кровоподтек.

Несмотря на то, что травму признали не опасной, возбудили уголовное дело – ведь горожанин напал на представителя власти. Суд признал его виновным и приговорил к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. // фото: wirestock/ freepik.com