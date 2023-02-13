Рецидивист из Кондопоги грабил магазины и уносил алкоголь

Неработающий 41-летний житель Кондопоги отправился в Петрозаводск на заработки. По пути он обокрал два магазина в разных районах Карелии, сообщили в прокуратуре РК.

Сначала мужчина украл спиртное из торговой точки в Янишполе Кондопожского района, причинив ущерб более чем на пять тысяч рублей. Потом на такси приехал в поселок Мелиоративный Прионежского района и пытался в магазине так же украсть алкоголь.

Однако его заметила продавец и попыталась остановить. Злоумышленник оттолкнул ее и скрылся с похищенным более чем на семь тысяч рублей.

Его вычислили и задержали, действия квалифицировали как кражу и грабеж. Выяснилось, что мужчина ранее был неоднократно судим за подобные преступления. Его заключили под стражу, уголовное дело уже пережали в суд. // фото: unsplash.com